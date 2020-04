Corte Suprema ordena entregar 25 litros de agua por cada interno de la Cárcel de Guaduas

Con ponencia de la Magistrada de la sala penal, Patricia Salazar, la Corte Corte Suprema de justicia ordenó al INPEC, a la Uspec y al Director del Establecimiento Carcelario y Penitenciario “La Esperanza” de Guaduas (Cundinamarca) entregar 25 litros de agua potable diarios por cada interno, los cuales debe permitirse el almacenamiento en las celdas en una proporción no inferior a 5 litros por interno durante la noche”.

Según el tutelante, en la actualidad la cárcel de guaduas tiene un total de 3200 personas, presenta hacinamiento y solo tiene 3 horas de agua al día. De 5 pozos de agua, en la actualidad solo funcionan dos de ellos; a los cuales no se les realiza mantenimiento. Y el agua que se suministra no es apta para su consumo, puesto que no ha sido sometida a algún tratamiento o filtro.