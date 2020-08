Debí haber sido más explícita sobre el hecho: Ramírez frente a condena de su hermano

La vicepresidenta de la República creó la plataforma martaluciaresponde.com donde responde a los señalamientos en su contra, uno de ellos por no contarle al país que su hermano pagó una condena por narcotráfico, hace 23 años.

“Es cierto que hay un debate sobre mi silencio y si hoy me preguntan, y tuviera de nuevo la oportunidad, siento que debí haber sido más explícita sobre el hecho. Lo cierto es que no mentí, no hay ninguna responsabilidad legal en mi proceder”, dice.

Y agrega que “no hay obligación legal de dar a conocer una circunstancia de esta naturaleza para acceder a un cargo público”.

Sobre el negocio que hizo su esposo, Álvaro Rincón, con ‘Memo Fantasma’, tal como lo reveló la investigación de Insight Crime, la vicepresidenta reiteró que en ese entonces no había investigaciones judiciales contra Guillermo Acevedo.

También responde a las versiones que aseguran que el teniente Daniel Arturo Álvarez Castaño, esposo de su sobrina Natalia Ramírez, está condenado por homicidio y ‘falsos positivos’.

La alta funcionaria asegura que en 2009 inició una investigación contra él, un cabo y cuatro soldados por un combate donde fue abatido el principal explosivista del frente 59 de las FARC.

“No es cierto que haya sido condenado como se ha afirmado. Este hecho fue catalogado como un supuesto falso positivo, sin que hasta el momento exista sentencia alguna al respecto”, señala.

Además, responde a las controversias en torno a la Operación Orión, el atentado al Club el Nogal, los negocios de su esposo, entre otros hechos.