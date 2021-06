Desaparecidos tienen dolientes: directora de Unidad de Búsqueda a la Fiscalía

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidos (UBPD), Luz Marina Monzón, expresó su preocupación por las personas que en el marco de las protestas, continúan desaparecidas. Señaló que a su juicio no hay cifras oficiales debido a la diferencia en los registros de las autoridades y las organizaciones civiles.

"Los listados oficiales no aparecen ni son conocidos públicamente (...) no hay información transparente que le permita a las organizaciones contrastar y determinar en su listado de 346 personas presuntamente desaparecidas cuáles de ese listado ya aparecieron" manifestó.

Para la directora de la entidad existe un riesgo latente de que se puedan configurar nuevamente patrones de desaparición vividos en el conflicto, porque según las denuncias hay personas a quienes se les ha detenido y llevado a sitios oficiales y después se les ha perdido el rastro.

A propósito de las cifras presentadas por la Fiscalía y de su explicación a que hay desaparecidos en las manifestaciones que supuestamente "no tienen dolientes" o suficiente información, la directora señaló que toda persona tiene un doliente y que de acuerdo a los reportes recibidos desde las organizaciones sociales existen barreras para que puedan denunciar y también temor de hacerlo.

"Las personas tienen dolientes, yo no creo que no tengan dolientes, el tema es que no hay orientación y la gente está denunciando que acude a reportar la desaparición y se le exige un nivel de pruebas que les impide acceder a la protección. También se está reportando terror en las familias por amenazas" sentenció.