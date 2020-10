Desbandada en La U: Armando Benedetti también renuncia al partido

Después de que Roy Barreras anunciara su rompimiento con La U, el senador Armando Benedetti anunció que también renunciará al partido que eligió al presidente Juan Manuel Santos en 2010 y 2014.

"Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa", aseguró.

Le puede interesar:

Sin embargo, Benedetti señaló que no impulsará un referendo contra el presidente Iván Duque ni será candidato a la Presidencia.

Con la partida de Barreras y Benedetti, La U se queda sin dos de sus más destacados dirigentes, de cara a las elecciones de 2022.