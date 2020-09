Duque sanciona Ley de Regalías y ratifica compromiso con política de ‘Paz con Legalidad’

El presidente Iván Duque sancionó la ley que regula el Sistema General de Regalías, que busca eliminar las trabas para la aprobación de recursos que financiarán importantes obras.

De 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión, en donde se concertan las aprobaciones, solo quedarán ocho. Es decir, el 70% de las regalías se asignará sin necesidad de tramitarse en los OCAD.

La ley también duplicará las asignaciones directas para los municipios y departamentos que le apuestan al sector mineroenergético y, por primera vez, habilitará recursos para el medioambiente.

“Estamos adelantando el 70% de los recursos presupuestados entre el año 2021 y 2030 para las obras PDET, para que se ejecuten en dos años. Hoy estamos haciendo historia”, dijo el presidente Duque.

Le puede interesar:

Los 170 municipios PDET se beneficiarán con $4.5 billones y se ejecutarán de aquí al 2022.

Frente a este rubro, el mandatario insistió en su compromiso con la política de ‘Paz con Legalidad’.

“A quienes tienen dudas, infundadas por supuesto, de que aquí no hay voluntad para llegar a los territorios a hacer transformación, sobre todo en lo que tiene que ver con paz con legalidad, yo creo que hoy tienen una respuesta contundente. Porque la paz con legalidad es de todos, no tiene partidos, no está circunscrita ni a la izquierda, ni a la derecha”, señaló.