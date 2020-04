El sistema no permite que haya giros a alguien que no existe en la base: DNP

Frente a las múltiples denuncias sobre el portal web ingresosolidario.dnp.gov.co y el funcionamiento del buscador, en donde se estaban identificando como beneficiarios a números de cédula inexistentes, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez, explicó que "lo que sucedió ayer fue un problema en la búsqueda de cédulas. Esos resultados no tienen ninguna relación con giros. Entre lunes y martes se hicieron giros a personas bancarizadas, un total de 1.194.608 giros, que tienen cuentas de ahorro. No hay ningún error en los giros".

En línea con eso, y frente a denuncias relacionadas con personas que recibieron giros y que no están en el Sisbén ni en ningún otro programa social del Gobierno, señaló que "para el Ingreso Solidario no hay que aplicar. Queremos llegar también a la clase media vulnerable que se ve afectada por la pandemia y por el aislamiento. El criterio de focalización es llegar a pobres, pobres extremos y vulnerables".

En línea con eso, manifestó que "buscamos recuperar credibilidad escuchando todas las críticas, resolviendo los problemas con el buscador y llegando a todos los beneficiarios. El sistema no permite que haya giros a alguien que no existe en la base. No desconocemos que hay tropiezos, que es lo natural en estos programas. Siempre hay errores de inclusión y no son problemas graves, lo otro es destacar que una cosa son errores en el buscador, que lo estamos solucionando, y otro es que no hay errores en los giros".

Actualmente el buscador del portal web no está funcionando y se restaurará antes de la próxima semana, según informó el subdirector Gómez. "La página sigue habilitada, lo que no está habilitado es el sistema de búsqueda, que estará listo antes de la siguiente semana. Toda la información sí puede ser consultada", resaltó.

