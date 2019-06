Empresarios denuncian maltrato e incumplimiento de pagos de Ricardo Leyva Páez

Luego de que su sobrino, Juan Camilo Velásquez Leyva denunciara al empresario Ricardo Leyva Páez por presuntas irregularidades al sacarlo de su oficina y en medio de una disputa que ya estaría en conocimiento de las autoridades, nos contactaron varios empresarios más que denunciaron presuntos incumplimientos en negocios e incluso presunto maltrato y agresividad por parte de Leyva Páez.

Además de denuncias también contra su sobrino y la empresa 100% Colombiana de Eventos.

Los denunciantes contaron en los micrófonos de La W que han presenciado actos de maltrato y malas palabras por parte del empresario Leyva Páez. Además de deudas superiores a los $2 millones.

La W tiene en su poder un audio con palabras y términos muy fuertes que estaría diciendo el señor Leyva Páez, pero que no hacemos público por respeto a quienes nos lo compartieron.

Consultamos al empresario de Ricardo Leyva Producciones para que saliera al aire, pero nos señaló que está enfermo de la garganta y que no puede hacerlo. Por ello nos envió el siguiente comunicado:

“El mundo de los negocios implica riesgos, de ganancias o pérdidas. Las circunstancias económicas del país no solo me han llevado a mí, sino a otras empresas a afrontar momentos difíciles, la vida conlleva a una serie de retos, de generar empresa y de generar empleo con resultados inciertos, obrando siempre con buena fe. En los últimos negocios las cosas no han salido como se esperaban, pero seguimos adelante a pesar de las dificultades”.

