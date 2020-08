Empresarios piden garantías en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez

En diálogo con W Radio, los principales empresarios del país hablaron del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara medida de aseguramiento en su contra.

El exmandatario fue vinculado en una investigación por supuestamente intentar modificar el testimonio del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que el exmandatario estuvo detrás del nacimiento del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia. Monsalve era hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, de la que los Uribe Vélez fueron propietarios.

El empresario Mario Hernández aseguró que "si no fuera por el expresidente Uribe no tendríamos el país que tenemos. Es muy injusto. La justicia en Colombia no funciona".

Por su parte, Enrique Gómez confirmó que, si bien respeta la decisión de la justicia, el expresidente siempre ha sido un ejemplo. "Se respetan las decisiones de las cortes, pero creemos que Uribe ha actuado de frente, es importante que el país se enfoque en los problemas económicos".

El presidente de Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master señaló que "este caso debe ser tratado desde el punto de vista jurídico y no se debe politizar, el expresidente Uribe debe tener todas las garantías para defenderse".

El excandidato presidencial Rafael Nieto también se refirió al caso del exmandatario, aseguró que "sugerir una constituyente no es una propuesta que haya nacido de la decisión contra Uribe. Debemos buscar mejores mecanismos de acceso a la justicia para los ciudadanos".

Ante esta propuesta, Nilson Pinilla, expresidente Corte Suprema de Justicia afirmó que "es una falta de lógica pedir una constituyente solo por estar de acuerdo con una decisión de la Corte".