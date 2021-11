Encontrón entre Rafael Barrios y Rafael Manjarrez por denuncias de corrupción

La W conoció el caso que involucra a dos artistas vallenatos sobre una denuncia por supuestos mensajes injuriosos. Se trata de una discusión protagonizada por Rafel Barrios, un acordeonero, y Rafael Manjarrez, compositor y vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco.

En redes, Barrios había enviado mensajes que afectaban el buen nombre de Manjarrez y por eso se le ordenó al primero que retirara dichos pronunciamientos. Ambos sostuvieron una fuerte discusión por otros temas sobre Sayco y corrupción en la música.

“En la Corte Constitucional me citan y yo acudo y no me dicen a qué voy. Supuestamente era por calumnia”, aseguró Barrios sobre la orden en contra de los mensajes de corrupción que compartió.

Barrios también aseguró que está en la posición de solicitar las razones por las que lo acusan de mensajes injuriosos. "Lo sosteno, no he proferido ni una sola calumnia en redes, tengo las pruebas y las tengo todas", aseveró.

Por su parte, Manjarrez aseguró que "encontraron injurias y calumnias" en los mensajes del acordeonero. “Yo he sido agredido por este señor que de un momento a otro dejó de ser un acordeonero célebre”, contó.

El vicepresidente de Sayco también contó otros detalles de los mensajes del que fue víctima la institución por el lío de un pago. "El tema es que de manera sistemática se dedicó a agredir el buen nombre de Sayco sin exhibir ni una sola prueba", reveló Manjarrez.

En el encabezado escuche la entrevista completa con los artistas Rafel Barrios y Rafael Manjarrez que se enfrentaron por unos mensajes relacionados con corrupción.