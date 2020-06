Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por 'Jesús Santrich' e 'Iván Márquez'

A través de un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en cabeza de Mike Pompeo, anunció que ofrece una recompensa de diez millones de dólares (casi 40.000 millones de pesos) por quien brinde información que permita la captura de Seuxis Pausis Hernández, alias Jesús Santrich, y Luciano Marín, alias Iván Márquez.

En el documento, Pompeo reafirma el valor de su alianza con Colombia e indicó que continuarán cooperando y compartiendo información con el propósito de fortalecer su capacidad operativa para desmantelar las organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

Sobre los líderes de las Farc señalados, quienes abandonaron el proceso de paz con el Gobierno colombiano, Pompeo recuerda que "tienen una larga historia de relación con actividades de tráfico de drogas".

Por otra parte, Pompeo indicó que el Gobierno de su país comparte con Colombia la "preocupación porque el régimen de Nicolás Maduro está brindando apoyo ilegal a los grupos armados del país".

Cabe recordar que después de que 'Santrich' y 'Márquez' se apartaran del acuerdo de paz, las tareas de Inteligencia realizadas en los últimos meses han sugerido que ambos líderes guerrilleros se encuentran en Venezuela.



El pasado mes de marzo, el Gobierno norteamericano ya había anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Hace algunas semanas, una tropa estadounidense llegó a Colombia para apoyar la lucha antidrogas.

Today, the U.S. is taking action to bring to justice former FARC members involved in international narcotics trafficking. The Colombian people deserve an enduring peace accord with former FARC members who respect the rule of law and commit to peaceful reintegration into society.