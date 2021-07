Estuvo en el momento y lugar equivocados: esposa de militar (r) muerto en Haití

El pasado 7 de julio, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, se convirtió en un escándalo de grandes proporciones, especialmente tras conocerse la presunta participación de militares colombianos en condición de retiro.

La noticia, que generó sorpresa e indignación, ha puesto en el centro de la opinión pública el debate sobre los exmilitares con amplia experiencia y múltiples cursos durante su carrera que luego operan como mercenarios.

En un primer requerimiento realizado por las autoridades colombianas para determinar las identidades de los connacionales implicados, fueron identificados el sargento primero (r) Mauricio Javier Romero, el sargento viceprimero (r) Duberney Capador Giraldo y los soldados (r) Víctor Albeiro Pineda, Manuel Antonio Grosso, John Jairo Ramírez y Alejando Giraldo Zapata.

Cabe señalar que dos primeros fallecieron en un procedimiento por la Policía Nacional de ese país. Los restantes fueron capturados.

En diálogo con W Radio, Giovanna Romero, esposa del sargento primero (r) Mauricio Javier Romero, relató que su marido fue convocado por el sargento viceprimero (r) Duberney Capador Giraldo para un “proyecto de trabajo”.

“Fue la noche del miércoles 12 de junio. Estábamos juntos y pude escuchar toda la llamada (…) le dijo a mi esposo que si tenía el pasaporte listo y Mauricio dijo que sí. Que era un proyecto bueno, a largo plazo (…) nunca habló de precios ni en qué parte del mundo era en ese momento. Le dijo: ‘Créame que no lo llevaré para meterlo en problemas, no venimos a pelear con nadie. Todo es legal (…) la paga es en dólares’”, indicó la esposa del militar en retiro.

Así, Romero contó que la conversación de ese día quedó en que Capador le dijo a su esposo que lo “meditara con la almohada”. Además, insiste en que hizo énfasis en que todo era legal y que no se meterían en problemas.

A su vez, Romero aseguró que su marido, con quien estuvo casada por 20 años, siempre tuvo buenas referencias sobre Capador: “Mauricio pecó por confiado. Confió en la palabra de Capador, no hicimos mayores preguntas. Como esposa le dije: ‘Yo no le voy a decir: váyase, pero tampoco le voy a hacer quedarse para que después me eche en cara que no tomó esa oportunidad por culpa mía’. Esa fue nuestra discusión como pareja”.

Le puede interesar: Primera dama de Haití se refiere por primera vez al asesinato del presidente

Sobre el viaje de su marido, Romero relata que la mayoría de sus comunicaciones transcurrían por videollamada: “Me mostraba una habitación, al parecer en una casa. Otras veces estaba cerca de un sitio parecido a un comedor”. Por otra parte, sobre el tipo de trabajo que estaba desempeñando, Giovanna Romero cuenta que él le decía: “haga de cuenta que es trabajar como de escolta. Tenemos que estar pendientes de la salida del jefe, acompañarlo. Pero todo está bien, tranquilo”.

Acerca de la implicación de su marido en el crimen de Moise, con quien conversó por última vez el martes 6 de julio (un día antes del crimen), Romero advierte que no le han proporcionado ninguna información de carácter oficial.

“Él no me hubiera ocultado algo grave. La calidad de persona que era él (…) no me deja pensar que se hubiera prestado para una situación semejante. Sigo creyendo que estuvo en el momento y lugar equivocados, que algo debió pasar que ellos no contemplaron respecto al trabajo y la situación se les salió de las manos”, concluyó Giovanna Romero en W Radio.

Escucha "Lo están juzgando por algo que no hizo: hermana de exmilitar fallecido en Haití" en Alacarta

Cabe recordar que Yenni Capador, hermana de Capador Giraldo, manifestó en W Fin de Semana que la hipótesis que se maneja es que “fue abatido y que lo están acusando injustamente de algo que sé que mi hermano no hizo. Él vivía con mi madre y nosotros sabíamos que lo habían contratado para trabajar en una empresa de seguridad”.