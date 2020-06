Federico Gaviria aún tiene pendiente una condena

Federico Gaviria Velásquez, fue condenado a la pena de veinticinco (25) meses de prisión; multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83,33) smlmv; e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 40 meses.

Gabriel Alejandro Dumar Lora, fue condenado a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión y multa de doscientos quince millones treinta mil setecientos cuarenta pesos m/ct ($215.030.740).

Gustavo Adolfo Torres Forero, fue condenado a la pena principal de cincuenta y un (51) meses de prisión y multa de mil novecientos sesenta y dos mil millones ochocientos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ($1.962.800.645).

"El proceso de él se dividió, los delitos allanados y no allanados.Inicialmente él fue imputado por los delitos de Lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir (los cuales aceptó) y cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias (no aceptó). El preacuerdo de ayer fue por los delitos no aceptados, es decir por Cohecho y tráfico de influencias." le dijo la fuente a W Radio.

Ahora está pendiente la sentencia y por la cual sigue privado de la libertad, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, la cual está por los 84 meses.