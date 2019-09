Fuerte pulso en la Corte por declaraciones en el caso Uribe

En un fuerte pulso se ha convertido el desfile de testimonios en el caso por presunta manipulación de testigos por parte del expresidente, Alvaro Uribe, el turno era hoy para el expolicia, Elmo Jose Mármol, recluido Combita, Boyacá (Exparamilitar conocido por su alias de El Poli).

Fue condenado en el 2011 por el asesinato del dirigente político del sur del Cesar Anuar Yover Cortés. Lo llaman por haber pertenecido al Bloque Metro.

De igual modo comparecian Maximo Cuesta Valencia, recluido en establecimiento penitenciario de Girón, Santander, ( alias "Sinaí", fue miembro del Frente de Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas) y Giovanny Cadavid, recluido en Combita, Boyaca; fue miembro activo del bloque metro que operaba en la zona de Amalfi Antioquía.

Los tres condenados por delitos relacionados con el paramilitarismo aseguraron que el expresidente no tenia relación con las AUC, que fueron contactados por la abogada Mercedes Ardila Arroyave y el congresista, Iván Cepeda para que declararan en contra del senador Alvaro Uribe a cambio de beneficios jurídicos.

Los tres testimonios contradicen lo dicho por el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien señaló al abogado Diego Cadena de haberle hecho varios pagos después de que lo visitó en prisión para que testificara en el caso Uribe.

Elmo Jose Mármol, recluido Combita, Boyacá: "Recién llegado a la cárcel de Combita en 2009 llegando otro lado de la cárcel de Valledupar fui de estar dos meses al Barne, luego me regresé al patio número seis de máxima seguridad, me encontré con el señor Juan Guillermo Monsalve, persona que yo conocía de Antioquía, en una finca Suajes ir a Juanito siendo policía activo, yo tenía conocimiento de que Monsalve no pertenecía a ningún bloquear malo o autodefensa estando en el mismo patio con Iván Monsalve con Juan, Monsalve el me busca y me pregunta de donde nos conocemos, yo le contesté que recordara que yo era su oficial de la Policía en Cisneros, me preguntó Monsalve que si yo sabía algo sobre reuniones del doctor Álvaro Uribe con Carlos Castaño en la finca Guacharaca, o si sabía de otra reunión en el sector de Amalfi entre la vereda Boquerón y el río donde está la pista del aeropuerto y que yo lo mande ir a comandante de la policía en el municipio. Yo le dije que yo no tenía conocimiento de eso, recuerdo que me dijo: va a venir una abogada que se llama Mercedes Arroyave, que ella me iba ayudar a salir de la cárcel. Posteriormente fui citado por ella, un día venía acompañada del doctor Iván Cepeda, cosa cosa extraña en dicha reunión, el doctor Cepeda me ofreció beneficios jurídicos".

Maximo Cuesta Valencia, establecimiento penitenciario de Girón, Santander.

Fue capturado en 2006 y condenado a 40 años de cárcel por diferentes delitos; fue miembro de las AUC, ingresó en 1996 en el municipio de Frontino Antioquía, fue patrullero y su comandante era alias coco, oriundo de San Pedro de Urabá, en octubre de 1999 se retiró y después hizo parte del bloque de Jorge 40.

Años después cuando llego a Combita le recomendaron a la doctora Mercedes Ardila Arroyave, así comenzó su testimonio.

Giovanny Cadavid, recluido en Combita, Boyaca:

"Fui miembro activo del bloque metro que operaba en la zona de Amalfi Antioquía, al mando del comandante militar Arboleda, desde principios de 1997 en el bloque metro.

Mis funciones incluían acompañar a los comandantes Ospina, John , y el sargento Diego y al instructor militar alias Jimmy, circunstancias que ampliaré en el momento que sea requerido.

Estoy aquí estoy recluido en este establecimiento desde 2011.

A principios del año 2012, a través de la doctora Mercedes Ardila Roche , quien en ese momento era mi abogada y con quien trataba el tema de unas fosas comunes del bloque metro, me dice que con la entrega de las fosas y con el doctor Ivan Cepeda, podía obtener beneficios jurídicos con una condena de máximo cinco años.

Luego el doctor Cepeda ingresó un día sábado de 2012 en compañía de la doctora Mercedes y dos escoltas y me llaman a mí y a otros compañeros de patio a una entrevista, la cual era para el tema de las fosas.

Ya reunidos nos comenzaron a preguntar qué sabía del doctor Uribe, cambiaron fue los papeles y el tema de las fosas no se volvió a tocar. Se enfocaron en el tema del señor Uribe, que qué relación tenía con las autodefensas, a ese señor no lo distinguía, ninguna relación con el bloque metro; me preguntaron por Santiago Uribe, que qué relación tenía con las autodefensas y yo dije lo mismo sin alguna relación.

El doctor Ivan Cepeda me ofrece beneficios jurídicos o asilo político en otro país si declaro en contra de los dos hermanos Uribe, que conocimiento tenía yo ellos, qué relación tenía con las autodefensas, pero como ellos no tenían ninguna relación, no hubo información. Ésa vez la única visita y no volvió".

De igual forma, Juan Monsalve en el bloque metro en las zonas que patrullé y visite en ningún momento lo vi o me lo encontré porque no pertenecía al bloque metro. Por qué no pertenecía al Buky me, lo vine a distinguir en el 2011 que llegue a convictos y ahí fue donde él buscó apoyo para declarar en en contra del doctor Uribe y fue el que no relacionó con la doctora Mercedes Ardila Arroyave.

Juan Monsalve para mí, es tan embustero que un día me manifestó que por el se conformó el bloque metro, y que por eso se acabó. Cuando simplemente era un trabajador de fincas, nunca tuvo relación con el bloque metro, incluso a finales de 1998 se hizo una operación en compañía el comandante doble cero y el comandante Arboleda donde, nos reunimos en cristales 122 hombres para realizar una por hecho donde a Juan Monsalve nunca lo vi.

