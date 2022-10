Gobierno niega protocolos y pedirá en extradición a delegados de paz del Eln

El Gobierno Nacional insistió este lunes en que no reconocerá los protocolos pactados entre el Eln y la administración de Juan Manuel Santos ante un rompimiento de los diálogos de paz en Cuba.

(Le puede interesar: Eln reconoce su autoría en atentado terrorista contra Escuela General Santander)

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, explicó que los protocolos “estaban destinados a unos procedimientos logísticos una vez se rompieran los diálogos, que con toda claridad jamás reactivamos, jamás continuamos y por supuesto esos protocolos no fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno”.

Agregó que “quienes argumentan defendiendo los protocolos, estarían llevando a que el gobierno tuviese que trasladar a los miembros de la delegación de un grupo guerrillero que hoy reconoce la autoría de este acto terrorista y traerlos a Colombia para que vuelvan a sus filas. Nosotros como gobierno, obediente de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, no podemos permitir que se aplique un protocolo para que vuelvan a sus filas en Colombia, se internen en las selvas y se escondan de la justicia”.

Según el comisionado, los protocolos en este caso no se pueden aplicar: “No es válido, no es ético y tampoco responde a los llamados de todos los colombianos que se manifestaron ayer contra el terrorismo, porque no hay protocolo que ampare el terrorismo, no hay razón jurídica, política ni ética que justifique la aplicación de estos protocolos”.

Además, aseguró que según la sentencia 379 del 2016, de la Corte Constitucional, la paz es una política de gobierno y no de Estado, por lo que los protocolos firmados con el gobierno de Juan Manuel Santos no serían vinculantes con el gobierno actual.

Igualmente, aseguró que entre Cuba y Colombia hay un tratado de extradición vigente desde 1932 y dijo que "dentro de las muchas vías que el país tiene para, conservando el respeto, las líneas diplomáticas y las relaciones con el gobierno de la república de Cuba, procederemos a recurrir a todos los instrumentos que el Estado colombiano para que estas personas sean entregadas de la manera más rápida y efectiva a la justicia colombiana”.

Por su parte, el canciller Carlos Holmes Trujillo señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU calificó de terrorista el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, que dejó 21 muertos, y como una amenaza a la paz y la seguridad internacional.

Aseguró que por esta razón se le ha pedido a través de notas diplomáticas al gobierno cubano que entregue a las autoridades colombianas los 10 delegados de paz del Eln que permanecen en la isla, pues en su comunicado el Consejo de Seguridad de la ONU subraya “la necesidad de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos condenables actos de terrorismo e instan a todos los Estados a que, de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con el Gobierno de Colombia y con todas las demás autoridades competentes a este respecto”.

Según el canciller, hasta el momento Cuba no se ha manifestado negando la solicitud de Colombia de entregar a los miembros del Eln y que el domingo se entregó una nueva nota diplomática al gobierno de la isla solicitando esta entrega. Aseguró que todas estas decisiones fueron comunicadas previamente a los representantes de los países garantes y facilitadores, como lo son Cuba, Ecuador, Brasil, Chile y Noruega.

Además, reiteró que en esta nota diplomática entregada a Cuba se volvió a indicar que para el gobierno colombiano los protocolos no son aplicables y que “argumentar lo contrario implicaría interferir indebidamente en los asuntos internos de Colombia, otorgar al Eln un tratamiento jurídicamente improcedente y favorecer a los autores intelectuales y materiales de un acto terrorista y a la organización a la que pertenecen”.

Sobre la posibilidad de negociar en un futuro con el Eln, el comisionado Ceballos aseguró que se mantienen las condiciones del presidente Iván Duque y dijo que este grupo actúa en conjunto, sin divisiones internas.

“El Eln reconoce hoy la autoría como grupo y ese comunicado está firmado por la Dirección Nacional de esa organización. El Comando Central es la expresión de las decisiones de la Dirección Nacional. Acá no hay ninguna fractura ni facción, está trabajando unido y está manifestando que toda su organización también tomaron esta decisión. El país no puede pensar que el Eln está dividido, está reconociendo como un solo bloque la comisión de este acto terrorista y por lo tanto como organización debe responder ante las autoridades y el mundo”.