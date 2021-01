¿Hasta dónde las publicaciones personales en redes sociales pueden ser publicidad?

En Sigue La W, expertos analizan sobre si la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se extralimitó o no en el caso de Natalia París, modelo colombiana, quien a través de sus redes sociales comentó que el dióxido de cloro “es el remedio” contra el coronavirus.

Linda Patiño, analista digital, escritora y periodista de tecnología, explicó que “la guía que se publicó en año pasado, no es una nueva normatividad. Esto no es un documento legal vinculante, no se define a quién nos estamos refiriendo”.

“Por un lado, la responsabilidad no debe ser legal, pero por otro la pregunta es si lo que recomendamos en redes sociales nos hace responsable si ese producto es bueno”, manifestó.

Por su parte, Jorge Enrique Sánchez, exdelegado de protección al consumidor de la SIC, indicó que “en mi opinión difícilmente una declaración de esas podría ser tomada por cualquier consumidor racional como una publicidad”.

“La libertad de expresión también tiene límites, y la salubridad pública es uno de los límites. No me atrevo a afirmar si en este caso, el mensaje es comercial y la Superintendencia deba exigir que la conducta se corrija”, señaló.