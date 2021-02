Hay casos de falsos positivos que no se han denunciado: madre de Soacha

Cecilia Arenas, una de las madres de Soacha, manifestó en W Fin de Semana que “no se nos hace extraño las nuevas cifras de falsos positivos. Estamos hablando de más de 6.400 casos que destapó la JEP, esto es solo de la investigación de esta justicia, y la cifra va a seguir subiendo ya que hay personas que no han querido denunciar”.

“Para nosotras, la JEP ha sido un apoyo increíble porque con la justicia ordinaria nosotras no podíamos abrir la boca”, dijo.

Sobre los señalamientos del Centro Democrático, quienes dicen que las Madres de Soacha son contradictorias del gobierno de Uribe, indicó que “a nosotras nos da risa porque no nos importa que nos traten de locas, pero es obvio que ellos quieren tapar el sol con un dedo. Es tan grande la magnitud que ellos no se han dado cuenta. Ahora Uribe dice que él no sabía que eran falsos positivos”.

Frente a lo dicho por Eduardo Zapateiro, dijo que “sí nos parece amenazante y dejamos claro que si algo nos llega a pasar es única y exclusivamente de mano de ellos”.

Finalmente habló de las sanciones que cree que deben tener los responsables, y señaló que “son injustas las penas que han recibido, porque son pequeñas. Nosotras no queremos que ellos paguen una pena en una cárcel porque para ellos es mucho beneficio, para nosotras sería mejor que a ellos los manden en una prisión común, pero los van a mandar a una con comodidades”.