Hicimos denuncias claras, no nos vayamos por las ramas: Duque tras polémica por 'dossier'

El presidente Iván Duque volvió a hacer una férrea defensa de las denuncias que ha presentado sobre la alianza que tendrían el Eln, las disidencias de las Farc y el régimen de Nicolás Maduro.

En medio de la polémica por varias fotos del ‘dossier’ entregado a la ONU, Duque aclaró que el Gobierno no se detendrá y seguirá denunciando.

“Esta semana hemos hecho denuncias claras y no nos vayamos por las ramas en la discusión. Las denuncias no son de ahora, son denuncias que se han venido presentando a lo largo del tiempo y que han mostrado la connivencia de esa dictadura con grupos terroristas en su territorio”, dijo desde la Universidad Internacional de la Florida.

Y para seguir con su cruzada le pidió al canciller Carlos Holmes Trujillo que lleve las nuevas evidencias ante el Consejo Permanente de la OEA, a otros países y al TIAR.

“Aquí no hay titubeos, nosotros seguiremos ejerciendo esas denuncias. A mí no me preocupan los insultos de la dictadura“, aclaró.