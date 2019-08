Juan Manuel Galán habla del legado de su padre, Luis Carlos Galán

El 18 de agosto de 2019 se cumplieron 30 años del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Para un de sus hijos, Juan Manuel Galán, el legado de su padre sigue vigente y “hay una fuente de inspiración para muchos jóvenes que están incursionando en la política”.

Entre las luchas de Luis Carlos Galán, su hijo resaltó su trabajo por la descentralización “para que Colombia no fuera un país asfixiado por el gobierno nacional imponiendo cosas a las regiones, sino que estas fueran dueñas de su destino, de sus recursos, de funciones, de competencias”.

También habló del trabajo de Galán Sarmiento en la política internacional: “insertar a Colombia desde el punto de vista educativo, formativo, en los procesos de desarrollo mundial, y se integrara más en su vecindario latinoamericano”.

Su lucha por la justicia social

Luis Carlos Galán trabajó para dar oportunidades a todos los ciudadanos. Juan Manuel Galán recordó una reflexión de su padre al respecto:

“La vida es una carrera de mil metros donde, en Colombia, hay personas que arrancan de la línea de partida, hay personas que arrancan 500 metros adelante, y hay personas que arrancan 500 metros atrás. Pero hay una gran proporción de la población que ni siquiera tiene derecho a participa en la carrera. Lo que tenemos que lograr es que los colombianos podamos arrancar todos con las mismas oportunidades de la línea de partida de los mil metros en la carrera de la vida”.

Le puede interesar: Galán surgió junto con el Nuevo Liberalismo como un grito de esperanza: Rodrigo Lara

Para Galán hijo, hay una mirada trágica. Sus discursos parecen pronunciados para la Colombia de hoy y no a la de hace 35-40 años. Su explicación es que "Colombia no ha hecho las reformas que necesita para poder ser un país moderno, justo y con oportunidades, donde la política esté al servicio de la gente y no de grupos politiqueros o maquinarias que se reparten el poder entre ellos".

El cambio que Luis Carlos Galán Sarmiento buscó en la sociedad colombiana era profundo, tenía trascendencia. Hablamos de la mentalidad. “Los cambios en las sociedades ocurren cuando hay un cambio en la manera de pensar de la gente. Esos son los cambios más profundos y ese fue el cambio que él buscó en la sociedad colombiana”, apuntó el exsenador.

Un Partido Liberal más deteriorado

Juan Manuel Galán aseguró que hoy ve el Partido Liberal más deteriorado. “En la época en que mi padre hizo política, el Partido Liberal todavía tenía un arraigo popular muy fuerte. Era un referente para la gente y la sociedad en todas las regiones de Colombia. Hoy es un partido que se ha reducido en ese apoyo electoral, se ha limitado a activarse para ganar elecciones".