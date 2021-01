La JEP es el capítulo más importante de la historia nacional: Eduardo Cifuentes

En un conversatorio donde dio a conocer cuáles serán las directrices que regirán a la Jurisdicción Especial de Paz en este año, su presidente Eduardo Cifuentes indicó que la JEP estará al margen del próximo debate electoral porque está protegida por la Constitución, y además que por su labor de "recuperar el pasado" es el capítulo más importante de la historia colombiana.

"Respaldar a la JEP ya no es una opción de los partidos políticos porque efectivamente es una norma (...) La JEP no es un tema de coyuntura, la JEP es el capítulo más importante de la historia nacional", manifestó el presidente del tribunal.

Además, reveló que esperan culminar el proceso de entrega y contrastación de verdad voluntaria por parte de las Farc durante el año 2023, ello con la intención de promover un espíritu de reconciliación y mostrar resultados tangibles, que también se verán reflejados en quienes no aporten todo lo que saben.

"La idea es que este periodo no se prolongue indefinidamente porque se trata además de una reconciliación con el país y de una política que no se siga a través de las armas y por consiguiente esperamos tener resultados en el corto plazo, hablamos de los siguientes tres próximos años (...) si no hay aporte a la verdad tendrán que multiplicarse los incidentes de incumplimiento", indicó el magistrado Cifuentes.

Asimismo, reiteró que continuarán trabajando en la apertura de una línea de investigación exclusiva para juzgar el desplazamiento forzado y abrió la puerta en esa misma vía a la investigación priorizada de crímenes sexuales.

También hizo un llamado al gobierno para proteger a los desmovilizados de la guerrilla y los defensores de derechos humanos, ante el asesinato de varios de ellos durante los primeros días del 2021.

"Como vamos a tener una justicia dialogada si los testigos pueden resultar asesinados", criticó el presidente del tribunal.