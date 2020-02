La pelea entre Cambio Radical y el distrito por las alcaldías locales

Por: Paula Bolivar y Karen Bohórquez

Con la llegada de la nueva administración distrital, hubo un remesón en las alcaldías locales de Bogotá. La W conoció que la remoción de varios de los alcaldes menores ha generado un gran malestar al interior del partido Cambio Radical.



Según fuentes, el inconformismo en este partido estaría relacionado con que 4 de los 7 alcaldes salientes son muy cercanos a este partido, como por ejemplo Usaquén, San Cristóbal, Fontibón y Suba.

Lea también: Abren proceso de responsabilidad contra alcaldesa saliente de Fontibón por irregularidades

Llama la atención que justamente cuando el secretario de Gobierno Distrital, Luís Ernesto Gómez, comenzó a poner la lupa en los contratos que tenían estas alcaldías, salió a relucir una denuncia hecha por la concejal de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, en donde asegura que Gómez ha contratado personas allegadas a su núcleo familiar.



El pasado viernes el Secretario de Gobierno anunció los primeros hallazgos de un presunto carrusel de contratación Distrital en varias de las alcaldías locales. Uno de estos casos de posible corrupción tiene que ver con un convenio realizado en la localidad de Fontibón, firmado por la alcaldesa saliente Jhoanna Paola Bocanegra, quien fue apoyada por Cambio Radical.



El objetivo de este contrato era reparar la malla vial y la plaza de Fontibón, pero la primera irregularidad radica en que no se hizo una licitación Pública, sino que, sorpresivamente, se hizo un convenio interadministrativo con una entidad ubicada en el Eje Cafetero.



Pero no solo eso, el contrato se firmó por un valor de casi 20.000 millones de pesos y se y se acordó que el 50% de este valor, es decir los primeros 10.000 millones se entregarían de forma inmediata una vez la empresa entregará tan solo un cronograma de trabajo.



La W conoció que en los próximos días la alcaldesa saliente de Fontibón será notificada de la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal que inició la contraloría distrital por este millonario contrato.



Pero esa no es la única Alcaldía con problemas, también hay irregularidades en Usaquén Bosa y Suba. Este medio conoció que en los próximos días se tomaran importantes decisiones sobre otras dos alcaldías que están bajo la lupa del distrito.



Lo cierto es que después del anuncio del secretario de gobierno sobre el carrusel de alcaldías locales, el inconformismo de Cambio Radical y otros partidos se hizo sentir desde el Concejo de Bogotá pues apareció de nuevo la concejal Carolina Arbeláez y Lucia Bastidas del partido verde quienes aseguraron que el anunció del funcionario es un refrito pues estas denuncias ya se habían hecho desde el año pasado.



Sin embargo, aunque estas denuncias en efecto ya se conocían en la anterior administración incluso estaban en control interno no se tomó ninguna decisión frente a los alcaldes locales ni frente a los millonarios contratos.



La concejal Carolina Arbeláez, fue la misma persona que se denunció en los micrófonos de La W por supuestamente pertenecer al roscograma de contratación en 4/72 porque en su momento se desempeñó como asesora de Adriana Barragán esposa de Alfonso Prada y también era muy cercana a RGQ Logisctis empresa mencionada por los ex presidentes Uribe y Pastrana en el caso Odebrecht.