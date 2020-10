La solución no es estar convocando a paros: docente en contra de la marcha de Fecode

A la minga indígena que llegó a Bogotá se sumarán a partir de mañana los maestros agremiados en Fecode, quienes saldrán a las calles a protestar nuevamente, exigiendo compromisos del Gobierno para el regreso a clases, más presupuesto para la educación pública y el cumplimiento de los acuerdos pactados en el anterior paro educativo.

Los voceros de Fecode aseguran que marcharán con todos los protocolos de bioseguridad y autocuidado, pero hay quienes insisten en que esta movilización es injustificada en plena pandemia.

En Sigue La W, del comité de Fecode, Pedro Arango, dijo que se unen porque ha habido deudas con el gremio de la educación, como los salarios y la destinación de recursos. Además, que están en contra de la situación que atraviesa el país.

También aseguró que le enviaron al Gobierno Nacional un pliego de recursos hace algunos meses, pero por la pandemia no les fueron respondidas sus inquietudes. Luego hicieron otras y tampoco, por lo que él insiste en que no los quieren escuchar "no atiende a la ciudadanía", expresó.

Sin embargo, el profesor Rodrigo Ramírez expuso sus razones para estar en contra de este paro.

Para él, la entidad, Fecode, se ha politizado y que la solución no estar convocando a paros, puesto que "cada mes hay paro" y eso afecta a los estudiantes. Asimismo, expresó que el Gobierno ha desembolsado recursos para garantizar las medidas de bioseguridad entre los estudiantes, pero debe existir más compromiso: "se dijo que el 25 % de los jóvenes podrían vovler, pero si tengo 20 niños solo cinco van a asistir".

"Estoy en desacuerdo con esa ideología que representa el populismo", relató, y que esto no determina la manera en que educa a sus estudiantes.