La única sociedad que protege a los compositores de Colombia es Sayco: Rafael Manjarrez

En La Comisión Primera de la Cámara de Representantes suscrita por los representantes José Gustavo Padilla Orozco, Buenaventura León León, Cesar Augusto Lorduy Maldonado, Oscar Leonardo Villamizar Meneses, Jhon Jairo Bermúdez Garcés se llevó a cabo desde esta mañana el debate de Control Político, sobre la “Responsabilidad del Gobierno Nacional y de la organización Sayco-Acinpro, por la situación de los artistas, productores de espectáculos, promotores de las artes escénicas, entre otros, frente a las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria”. Al debate asistieron la ministra de Cultura Carmen Vásquez, el ministro de Comercio Industria y Turismo José Manuel Restrepo, diferentes compositores, y el gerente general de Sayco Cesar Ahumada, y Rafael Manjarrez miembro de la junta entre otros.

El representante Cesar Lorduy cuestionó los gastos de los años anteriores y el incremento que hubo del año 2018 de siete mil millones de pesos en gastos diversos a 10 mil millones de pesos en 2019. Agregó que “los colombianos tienen derecho a saber qué se hace con ese dinero” y que un gasto del 20% de los recursos en funcionamiento le parece exagerado y proporcional.

La directora nacional de los derechos de autor, Carolina Romero, agregó que, hay unas leyes que deben cumplirse no solo a nivel nacional, sino unos parámetros que deben aceptarse internacionalmente. Agregó que desde su cargo están dispuestos a mejorar, y a estudiar cada uno de los puntos que en este debate se presentaron para que haya una mejora.

El gerente de Sayco, Cesar Ahumada, aclaró que, en los últimos años incluso se ha destinado más del 70 por ciento de los recaudos a los socios de Sayco, y que ese dinero ha llegado efectivamente a los artistas y compositores por lo que se puede evidenciar también cientos de testimonios de compositores que apoyan a Sayco.

Rafael Manjarrez, miembro del Consejo Directivo de Sayco, afirmó que, en el año en el 2019 13,900 millones de pesos en boletería y le pagaron en boletería a Sayco, un poco más de 800 millones de pesos, por lo que Sayco habría recibido cerca del 6 por ciento. Agregó además que el hotel Tequendama paga únicamente 900 mil pesos por todas las habitaciones del hotel, y afirmó que, “a él eso no le parece una exageración, sino más bien una desproporción” porque Sayco no cobra demasiado como se ha dicho. Remató diciendo que Sayco es la única sociedad que protege a los compositores y que no ha habido organismos de control que entren a investigar irregularidades porque según él, no hay ningún tipo de irregularidad como se ha venido denunciando.