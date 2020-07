Las armas de fogueo también causan mucho daño: actor Mauricio Bastidas

Cuando se encontraba en vía publica en el centro de Cali, el actor Mauricio Bastidas, fue abordado por delincuentes en moto que le dispararon con un arma de fogueo, tras robarle su teléfono celular.

Hace poco Sigue La W habló sobre la comercialización de estas armas a través de Internet, la facilidad para adquirirlas, pero también sobre los controles de las autoridades y qué tan legal es su uso.

Bastidas, en entrevista con el programa, contó cómo fueron los momentos en los que fue disparado por el ladrón y dijo que "Cuando el tipo me disparó pensé en mi hija y se me puso negro todo. Creí que me estaba muriendo".

Además, señaló que aunque estas armas son aparetemente no letales, sí pueden causar daños, "el disparó me causó una fractura y afectó los tejidos blandos (...) si me hubieran disparado en el ojo, hubiera sido más grave".