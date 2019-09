Las canciones de José José desarrollaron mi potencial artístico: imitador del artista

Manuel José, intérprete del reconocido cantante José José, quien murió el pasado fin de semana, compartió durante el programa de Vicky Dávila cómo se enteró de la noticia: “Desde México un contacto de los medios envió la confirmación de la muerte de él y lo primero que hice fue hacer una rectificación de la noticia”.

Además expresó que habló con su madre inmediatamente, quien también dudó de la notica “estaba a mi lado mi Manager, él trajo por última vez a José José a Colombia y me lo presentó. Desde entonces José José le recomendó a Hugo que se hiciera cargo de mi carrera”.

Aunque hubo sospechas de que José José fuese el padre de Manuel José, por medio de unas pruebas de ADN se confirmó que no era cierto, frente a esto, el colombiano comentó: “en privado nosotros sí teníamos esa relación fraternal. Él me dijo que me parecía mucho a su padre, me dijo que íbamos a empezar a tener una relación muy bonita y que íbamos a guardarlo para que no saliera en los medios, así se mantuvo un año en donde nos aceptábamos como padre e hijo”.

Manuel José, quien ganó el programa de Caracol Televisión, ‘Yo me llamo’, en 2012 y 2015 gracias a su interpretación de José José, habló sobre los últimos momentos del cantante: “un hombre que a través del sufrimiento aprendió a ser feliz. En los últimos años publicó su libro autobiográfico y gracias a eso también salió la serie. Tenía una vida muy tranquila, pero sus achaques lo tenían aislado de los escenarios”.

Para finalizar, Manuel confirmó que habrá una gira de conciertos para brindarle un homenaje al artista: “En mis redes sociales pueden estar pendientes porque viene una gira en todo México y estamos cuadrando las fechas para Colombia, Estados Unidos y Centro América. Espero tener la fortuna muy pronto aquí en Bogotá”.