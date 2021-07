Llegaron a Colombia los pasajeros del vuelo de Avianca que aterrizó de emergencia

La W dialogó con Juan Pablo Gallego, uno de los pasajeros del vuelo de Avianca que cubría la ruta Los Ángeles-Bogotá y que aterrizó de emergencia en Ciudad de México, luego de que una mujer de la tercera edad sufriera un quebranto de salud.

El viajero confirmó que el vuelo de regreso despegó a las 2:00 A.M., tal como lo anunció la aerolínea, y que aterrizó sin percances en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

“Yo estaba realmente muy dormido pero mis compañeros me dicen que a las 4:00 A.M, de ayer, llegamos a México. Hicimos la parada necesaria por la señora y como a las 10:00 A.M. estábamos en un lindo hotel y media hora después nos dijeron que el vuelo era a las 2: 00 A.M. y nos recogían a las 11:00 P.M. en el mismo transporte en el que nos llevaron al hotel.

Gallego indicó que la aerolínea no se comunicó con él tras el percance, pero que el vuelo fue puntual.

“Hubo mucha espera, pero hubo tranquilidad en el hotel, la pasamos bien, yo realmente no tengo ninguna queja, es una espera en una sala de un aeropuerto y no tuve inconvenientes. Con lo único que estuve inconforme fue con que solo me quedé un día en México y quería conocer un poquito más, pero de resto estuvo bien y la verdad estoy muy tranquilo”, dijo.

En las últimas horas, uno de los pasajeros del mismo vuelo hizo críticas sobre la atención que les brindó la Embajada de Colombia.

A propósito, la embajadora en México, Patricia Cárdenas, le confirmó a La W que se enteró de lo que pasó a través de los medios de comunicación hacia las 11:00 A.M, justo cuando adelantaba una reunión en la Cancillería.

La funcionaria aseguró que en ningún momento la llamó algún pasajero para exponerle el caso, sino que se enteró por la opinión pública.

Y una vez tuvo conocimiento de la emergencia, les pidió al cónsul encargado en Ciudad de México, Luis Ricardo Fernández, y a otro funcionario, dirigirse al aeropuerto para acompañar a los viajeros y apoyar los contactos con la aerolínea.