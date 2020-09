Lo positivo en la reapertura del sector gastronómico en Colombia

Tras cinco meses de cierre, Bogotá inició su plan para la reactivación del sector gastronómico bajo las estrategias de "cielos abiertos" y mesa interior". En Sigue La W visitamos uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad y en el que se evidenció el buen comportamiento de los bogotanos frente a esta nueva realidad.

Para la secretaria de Desarrollo Económico Distrital, Carolina Durán: "volver a salir es esperanza". La directora de esta cartera dijo que hay 4.500 restaurantes habilitados, pero espera que en el pasar de los días sean más establecimientos. Entre las recomendaciones están que se haga reserva y que lleguen a tiempo: "el menú es digital y no se puede pagar en físico". Durán también señaló que se entregará una bolsa para que las personas depositen, mientras comen, su tapabocas.

Además, con la estrategia de "mesa interior" solo podrá haber un aforo del 25 %, y agregó que "este es un trabajo entre comensales y comerciantes". Asimismo, La secretaria expresó que los restaurantes de barrio o aquellos que aún no han hecho la inscripción para obtener el permiso para abrir, pueden solicitar la apertura de su negocio y en 48 horas recibirán el permiso.

En relación con el aforo y el control de personas, "se debe digitalizar o anotar, así sea en un cuaderno, quiénes ingresaron y cumplir con la medida que solo seis personas pueden estar en una mesa". Al igual que la cantidad de personas en los baños, señaló que "debe haber un estricto control para que no se generen aglomeraciones".

En Medellín el panorama de apertura era similar. Sin embargo, el director de Fenalco Antioquia, Carlos Andrés Pineda, comentó que uno de cada cuatro antioqueños está sin empleo, por lo que espera que es estos cuatro meses: "se alcance un punto de equilibrio" (...), estábamos en cuidados intensivos".

También agregó que lo primordial es que, en los establecimientos habilitados, se cumplan los protocolos y medidas establecidas. "No es ganar plata, pero sí lograr que se recuperen los comerciantes", puntualizó Pineda.

En ese mismo sentido, el director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, dijo que esta semana es "una semana de mucha esperanza en Bogotá". Comentó que la gente está tímida, pero "hay esperanza por continuar trabajando y salir a los centros comerciales".

Orrego afirmó que a la gente le gusta sentir que cuando entra a un lugar le toman la temperatura y lo desinfectan, "el comercio está con las pilas puestas (...), el 31 % de los locales en Bogotá cerraron, los sectores de la gastronomía, turismo y gimnasios están muy golpeados, y son los que están necesitando esta reactivación".

Otro que celebró y espera buenos resultados de esta reactivación fue el director de Fenalco Valle, Octavio Quintero. Él apuntó que el 79 % de las empresas se están beneficiando con estas medidas, pero agregó: "es salir con cuidado, con responsabilidad porque si salgo a la calle me contagio, contagio a mi familia y es un efecto multiplicador".

Señaló que el país necesitaba esta reapertura, ya que "la economía nacional y el desempleo no aguantaban".

Mientras tanto, Guillermo Gómez, presidente de Acodres, dijo que ha sido una etapa "muy dolorosa" y que "la pandemia no solo es el covid, es el hambre y la salud mental". Por lo que, aunque no está del contento con la reapertura gradual, es una buena medida que "sienta bien". Expresó se preocupación porque el 98 % del sector gastronómico son restaurantes pequeños y muchos de ellos no podrán recuperarse totalmente; no obstante, "esta es una oportunidad que se debe aprovechar".

Para ellos es un motivo de alegría el paso que está dando Colombia hacia su recuperación económica, pero el comportamiento de las personas, el cumplimiento de los protocolos y normas sanitarias son la clave para que no se genere un contagio masivo. Asimismo, extendieron la invitación para que los ciudadanos participen de la reactivación del comercio colombiano.

En torno a la seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá estará haciendo controles en puntos estratégicos de la ciudad, haciendo verificaciones del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de la ciudadanía y custodiando para que los delincuentes no estén atracando a los ciudadanos, esto de acuerdo con el Capitán Juan Pérez, comandante de Seguridad de la Mebog.