"Los proyectos sociales deberían ser remunerados, para el crecimiento cultural"

Foros Caracol, junto a W Radio, Oxígeno y Los40, llevaron a cabo el foro ‘En Palabras de los Jóvenes’. Un encuentro juvenil en distintas ciudades del país, que reunió a colectivos juveniles y estudiantes; donde se pudieron desarrollar temas fundamentales como educación, empleabilidad, participación ciudadana, equidad de género y medio ambiente.

Por eso, en el marco de la última parada de este evento. La ciudad de Medellín abrió sus puertas en la universidad EAFIT, que fue testigo del diálogo entre jóvenes, que comenzó justamente con la intervención de Adolfo Eslava Gómez, decano de la escuela de Humanidades de la Universidad, que ahondó sus declaraciones en la jerarquía de los jóvenes con el compromiso social en el desarrollo de un país que se pueda orientar hacia lo compasivo, y el liderazgo que ellos puedan ejercer para guiar a Colombia hacía el país de oportunidades que todos necesitan.

Seguido a ello, Alejandro Santos, director de contenidos de Caracol Radio, hizo un balance positivo de lo que fue este evento, centrando sus declaraciones en la interacción de los medios de comunicación, como un eje central para que los jóvenes del país, vean en ellos una oportunidad, para levantar su voz, y que de esta manera sean escuchados en pro de los beneficios culturales, económicos y educativos, para que, de esta manera, se consiga el país que cada uno de ellos sueña.

De esta manera, se le dio la bienvenida al primer panel de los jóvenes invitados, que estuvo a cargo de Sergio Chacón, Juan Manuel Cardona, Mariana Londoño y Manuela Calle, quienes profundizaron su conversación en temas de educación y empleabilidad, donde hicieron un minucioso análisis, a cerca de la educación de calidad, que hace falta en el país, para que los jóvenes desarrollen un pensamiento crítico, y a su vez, las expectativas de vida en proyección, crezcan y sean ejecutadas. Además de la inclusión de la mujer, como pilar fundamental a un eje de equidad.

Es así que como lo expresaron Mariana Londoño y Manuela Calle, las instituciones educativas como plantel, y el gremio de docentes, deben hacer un cambio en la implementación de enseñanza, teniendo en cuenta que los diversos gustos y ascendencias que tengan cada joven o niño para su futuro "La educación de calidad es la que empata con una educación propositiva, y tiene que ser equitativa en todos los campos", recalcó Calle, que además complemento Mariana, con que se debe de dejar esos parámetros de imponer alguna profesión porque será la única salida, teniendo en cuenta que muchos jóvenes se apasionan en otras áreas “"Siempre nos encasillan en los mismos campos, pero no todos tenemos los mismos gustos, algunos quieren ser músicos, pero tienes que mentalizarte a estudiar ingeniería, porque si no te "mueres de hambre"".

Por otra parte, los cuatro jóvenes coincidieron en el papel de la mujer, como fundamento a ejercer cualquier actividad, profesión u oficio, y no únicamente centralizar en los papeles machistas que como lo mencionaron, han estado sometiendo a la mujer, únicamente para labores domesticas “Muchas mujeres son el sustento de su casa, y hay unos conceptos alrededor, como el tema de la familia, que limita el acceso a la educación, y eso lo deben romper desde la flexibilización en los programas, además, las mujeres pueden estudiar cualquier cosa, por eso se han empoderado para estar en cualquier campo, no solo para estar en la cocina", finiquitaron.

En la parte de empleabilidad, Sergio Chacón y Juan Manuel Cardona, fueron muy críticos con el sector privado, diciendo que cada uno de ellos no remunera, y, además, no valora el esfuerzo y trabajo de los jóvenes ya que muchos de ellos, abandonan todo tipo de ideas en estudiar, simplemente porque no pueden hacerlo, ya que deben laborar por la situación económica que enfrentan sus familias. Así mismo, destacaron que el trabajo social debería ser remunerado, ya que hay muchos lugares que se preocupan por el trabajo comunitario, pero que pos sus labores sociales en pro a una mejor cultura ciudadana, muchas veces se ve acabado, debido a las necesidades económicas de cada persona que es participe.

Por eso, conocimos la historia de Juan David Zapata, un bartender , que gracias al programa “Learning for Live”, de Diageo, que busca la educación en diversas áreas, para que, en un periodo corto de tiempo, se pueda estar en un ámbito laboral estable, fue el ganador del World Class Colombia 2018, lo que ha incentivado a recorrer las comunas de la ciudad de Medellín, para que más jóvenes, al igual que él, incursionen y puedan salir adelante, con grandes beneficios.

Y con este tema de participación ciudadana, hicieron su intervención y Diego Alejandro Parra, Jheny Fernanda Duque, Daliana Puerta y Camilo Sierra, quienes también tocaron temas, del papel de los medios de comunicación y la participación de los partidos políticos, para la trasformación de la nación.

Teniendo en cuenta estos aspectos, Jheny Fernanda Duque y Camilo Sierra comenzaron sus intervenciones, diciendo que, como jóvenes, por las únicas personas que se sienten representados es por ellos mismos, ya que no sienten la necesidad de que alguien salga a ser vocería de varios colectivos, que busquen el único objetivo que todos se trazan y es la transformación social "No necesitamos que nadie nos represente, pero si hay un colectivo que transforma, siempre será bienvenido".

Sin embargo, también mencionaron que los partidos políticos y sus miembros han desarrollado la abstinencia en las urnas, en tiempos de elecciones, teniendo en cuenta, que, a los lugares recónditos del país, no llega los entes gubernamentales y tampoco un criterio educacional de democracia "A la gente no le importa el voto, pero no es culpa de ellos, porque a los municipios alejados, no llega el Gobierno y tampoco la democracia", destacó.

Pero esto no fue lo único, ya que, también mencionaron que los medios tradicionales de comunicación, deben tener una transparencia, y no seguir ningún fin político, que a su vez como dijo , Daliana Puerta "Venimos de una cultura donde los espacios políticos es para los hombres, pero como mujer, es un espacio que siempre me ha interesado, para levantar la voz”, donde claramente pondera, que el papel de comunicación y política debe ser parcializado, donde todas las personas pueda ejercer su poder de participación.

Finalmente, Diego Alejandro Parra, planteó la solución más óptima, al referirse que todos los colectivos políticos, por más diferentes que piensen, deben reunirse por un bien común y es el avance, como cultura, nación, economía y educación en el país "Para recobrar la confianza en el Gobierno, hay que juntarse, entre diversos colectivos, que piensen distinto, para lo construcción entre las diferencias".

Como fue costumbre, este evento estuvo acompañado, de Fundación Corona, Grupo Sura y Diageo, quienes, a través de sus planes empresariales, se convirtieron en aliados estratégicos, que buscan el bienestar general de los jóvenes, como apuesta al desarrollo y liderazgo, para un avance social importante en Colombia.