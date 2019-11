Los secretos que revelará general Mora sobre proceso de paz y el "honorable" Roy Barreras

El general Jorge Enrique Mora Rangel, quien en 2012 fue llamado por el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, para conformar el equipo negociador del gobierno para los diálogos de paz con las Farc, le aseguró al director de W Radio, Julio Sánchez Cristo que no hablará con los medios de comunicación hasta que publique su libro sobre el proceso de paz que se firmó en La Habana, Cuba.

"Apreciado Julio, gracias por la oportunidad que me ofrece, la aprecio en grado sumo por venir de Usted y por el medio de mayor audición e importancia, me propuse no participar en los medios hasta que no tenga finalizado mi libro, que será muy crítico con el proceso y con el presidente Santos, con las Farc y con el "HONORABLE" Roy Barreras".



​​​​​​El general, que en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue designado como comandante de las Fuerzas Armadas, mostró su rechazo al comportamiento que ha tenido el senador del partido de La U con respecto al proceso de paz firmado en 2016. Roy Barreras, artífice de la salida de Guillermo Botero del ministerio de Defensa, "que solamente estuvo en la Habana 3 meses y se presenta como el dueño del proceso".

Agregó que “aún hoy en día no me explico la decisión del presidente Santos de enviarlo, pero es la política". Y criticó la manera en que fue seleccionado añadiendo que el país ha sido fuertemente golpeado por hechos de corrupción. "La historia del HONORABLE en el Valle y en La Habana es la muestra de la responsabilidad de nuestros políticos en la profunda corrupción que nos agobia”.



El general Mora, quien también se desempeñó como alto Consejero para la Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca, reiteró que el proceso que se adelantó entre los miembros de las Farc con el Gobierno, solo benefició al grupo que estaba bajo al margen de la ley. “En La Habana se terminó dándole gusto a las Farc para que firmarán el acuerdo".

Y añadió que su "propósito con el libro es narrar lo que no se ha dicho, de cómo funcionó el equipo negociador que en honor a la verdad no fue un equipo”.