Maria Carolina Rodríguez, la nadadora que ahora es una princesa de Disney

Disney Princesa 'Tiempo de Celebrar' tiene como objetivo mostrar historias de la vida real para inspirar a los niños y jóvenes de América Latina a luchar por sus sueños. Gracias a la experiencia de Maria Carolina Rodríguez, una joven colombiana que con superación y resiliencia, ahora es una princesa de Disney.

Maria Carolina Rodríguez manifestó en W Fin de Semana que “desde pequeña empecé a tomar cursos de natación porque le tenía miedo al agua. A los 13 años me detectaron cáncer en el peroné izquierdo que terminó en una amputación de mi pierna; el tema de la prótesis ya lo manejo muy bien. Luego de esto quise volver a nadar”.

“Sentí demasiado miedo cuando volví a nadar. Cuando toque nuevamente el agua, me sentí completa y era feliz”, indicó.

Explicó que “de la Fundación me llamaron para que habláramos, me mostraron la propuesta y de una dije que sí que donde tenía que firmar, porque es una oportunidad que no se presenta dos veces en la vida”.

Le puede interesar:

Por otro lado, dijo que con esta iniciativa quiere “inspirar a los jóvenes y demostrarles que pueden ser protagonistas de su propia historia y que tengan fuerzas para cumplir sus metas”.

Por último, dio un mensaje a las personas que tienen alguna discapacidad. “Yo sé que en estos momentos pueden sentirse desboronados, destrozados, y no saben qué hacer, yo me sentí así, pero el apoyo de la familia y de amigos fue lo que más me motivó seguir adelante. Muchos con los que estuve en el hospital fallecieron porque no tuvieron esa parte emocional”.