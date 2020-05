Me dolería en el alma dejar de ejercer como mariachi: "Vicky"

Uno de los sectores afectados por la pandemia este día de la madre son los mariachis y serenateros. Profesionales dedicados a esta labor hablaron en Sigue La W sobre esta situación.

"La última serenata la di el 14 de marzo. Esa semana estuvo muy ocupada. La cuarentena ha sido terrible. Nos ha tocado recurrir a muchos trabajos que yo, en lo personal, no había hecho" dijo Vicky, una mujer que se dedica a tocar el violín y cantar en mariachis desde hace 16 años.

Además, explicó lo que significaba para su profesión esta temporada, "un día de la madre para nosotros es muy bueno, porque empezamos a trabajar desde el principio de la semana. Nuestras familias a veces ni nos ven, seguimos derecho, dormimos en las camionetas. Es nuestro mes, nos cuadramos de muchas deudas y nos relajamos económicamente. Todos los mariachis de Colombia estamos esperando el día de la madre y el mes de mayo".

De otro lado, denunció que "el internet bajó muchísimo el trabajo ahorita. Les pagan un sueldo de miseria y los ponen de trabajar muchas horas. A los dueños no les importa si terminan de trabajar a las cuantro de la mañana y empiezan a las seis el día siguiente, además, les pagan un millón de pesos".

Finalmente, expreó que "para mí, la música es parte de mi vida, es mi motor diario. Si no dieran el permiso para trabajar, es lógico que nos tocará hacer otras actividades, porque tenemos familia y estamos pasando necesidades. Tengo seis hijos. Las deudas no dan espera. Me dolería en el alma tener que prescindir de esta profesión".

Por su parte, Miguel Ángel Conde explicó que es imposible reinventarse en el mundo de los mariachis. "Nosotros siempre hemos hecho serenatas presenciales. Las serenatas virtuales no nos funcionan a todos. A las personas les gusta ver los trajes y la elegancia de los mariachis. Mucho de nuestros compañeros no tienen los medios tecnológicos para trabajar de esta manera".

"Puede servir el día de la madre en septiembre, pero las personas están acostumbradas al mes de mayo" destacó.