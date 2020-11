Me sorprende ver ataques de participación electoral: Duque niega injerencia en EE.UU

El presidente Iván Duque negó los señalamientos sobre una supuesta participación de su Gobierno en las elecciones de los Estados Unidos.

En un diálogo con el presidente de ProBogotá, el mandatario dijo que su interés es mantener la relación bipartidista y bicameral con ese país.

“A mí a veces me sorprende cuando yo veo ataques de participación electoral, yo he tenido siempre una pauta y es que cuando uno está en el ejercicio de estas funciones uno no puede tomar partido en procesos electorales, ni aquí ni allá, ni aquí ni fuera de Colombia porque la responsabilidad está marcada por responder de manera transparente a todos los ciudadanos”, dijo.

Además destacó que ha visto por parte de Joe Biden un gran interés por el país y que, incluso, fue uno de los “arquitectos” del Plan Colombia en el Senado de los Estados Unidos.

Por estas razones cuestionó que haya una confrontación en el país luego de su triunfo.

“Colombia es un aliado histórico de los Estados Unidos, tienen una relación de país a país, de Estado a Estado, que ha sido estratégica y que además en los últimos 20 años ha tenido un elemento muy importante y es que es una relación bipartidista”, señaló.