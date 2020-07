"Mientras CNE abre proceso por donación de una maestra, no investiga la "Ñeñe política"

El senador Gustavo Petro criticó la decisión del Consejo Nacional Electoral de formular pliego de cargo en su contra, por supuestas donaciones hechas a su campaña por parte de personas que ejercían funciones públicas.



Petro calificó la actuación del tribunal electoral como una "persecución política" y cuestionó que mientras se abre un proceso por una donación de una maestra por $90.000, no se hace lo mismo frente al escándalo de la "ñeñe política".

"A mí me parece que estamos ante el absurdo. He pedido que se haga esta denuncia a nivel internacional (...) y encargaré este debate como lo que es: un debate político en el Congreso con el partido del cual el magistrado hace parte", señaló.



Aunque la indagación preliminar contra Petro en el CNE se dio por una denuncia sobre supuestos aportes irregulares de una empresa de capital venezolano a la campaña, no se encontró evidencia sobre ese tema. La ponencia estuvo a cargo del magistrado del Centro Democrático, Renato Contreras.