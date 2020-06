Mineducación: 5.2 millones de raciones del PAE se han entregado en casa

María Victoria Ángulo, ministra de educación, además señaló que 96 Secretarías han cumplido con la entrega de las raciones de alimentos a cada uno de los estudiantes beneficiados con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, incluidas las comunidades indígenas que requieren de una prestación especial. Finalmente dijo que la Contraloría y la Procuraduría están haciendo acompañamiento a la administración de estos recursos.



Desde que se declaró el Estado de Emergencia y se entró en aislamiento obligatorio, se suspendieron las clases en todos los colegios del país, sin embargo, aquellos estudiantes que se benefician del Programa de Alimentación Escolar deben estar recibiendo las raciones en sus casas; no obstante, hay quejas en algunos casos y posibles irregularidades que ya están bajo la lupa de los organismos de control.

En el departamento del Amazonas se está presentando un posible caso de corrupción con el contrato 798 de 2020 para el suministro de alimentos “ración para preparar en casa”, el cual se suscribió el seis de abril y que irá hasta que termine el aislamiento preventivo obligatorio, por cerca de $430 millones, según la Contraloría departamental.



En dicho contrato el organismo fiscal señala que la Gobernación del Amazonas ya tenía un contrato vigente desde el 23 de diciembre, el cual se suspendió por la emergencia de la pandemia, bajo el argumento “que la ley prohíbe la modificación del objeto contractual” porque el contrato, que se había suscrito, menciona ración servida y no ración para preparar en casa.



Advierte la Contraloría que en este caso se debía mantener el mismo contrato y solo modificar la entrega, es decir, para preparar en casa y que “se observa que los estudios previos no fueron proyectados ni revisados por ningún funcionario de la Secretaría de Educación a excepción del secretario quien firmó el documento”



En el mismo informe se evidencia que la mayoría de los productos que fueron suministrados por el proveedor, son de origen peruano, ecuatoriano y brasileño. Además, las cantidades de leche en polvo, chocolate y panela son menores a las relacionadas en el contrato, y concluye que el proveedor “Representaciones Amazonas SAS, no estaría cumpliendo con el perfil, ni tampoco con la idoneidad para este fin.



En casos como los departamentos de Chocó y Boyacá, se giran los recursos directamente a los municipios. Por ejemplo, en los 123 municipios de Boyacá, cada uno define un operador de acuerdo a la contratación y modelo que los alcaldes elijan. En este momento Boyacá lleva tres entregas de las raciones para preparar en casa, sin embargo, el secretario de Educación, Jaime Raúl Salamanca, advierte dificultades por desabastecimiento de productos para las raciones y en otros casos aglomeraciones para la entrega de estos.