Mintrabajo no cierra las puertas para mantener negociaciones del salario mínimo para 2021 El Ministerio del Trabajo respondió a los sindicatos y les dijo que no podrá derogar el decreto 1174, uno de los puntos que no ha permitido la concertación del salario mínimo.

Negociaciones del salario mínimo para 2021. Foto: Colprensa