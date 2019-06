Movistar y Tigo explican posición de dominio de Claro

Movistar y Tigo argumentaron porque existe una posición de dominancia por parte de Claro, situación que según ellos los esta afectando económicamente. Marcelo Cataldo presidente de Tigo explicó que en un mercado donde hay un operador dominante como pasa con Claro en Colombia, da su preponderancia y determinar las ofertas y precios lo que restringe y afecta la inversión.

“No estamos inventando nada , el indice de dominancia dice que la calificación de un mercado equilibrado es cuando los operadores tienen calificación de 1.000 un mercado es es medianamente concentrado cuando esta entre 1.000 y 2.000 y el indicador de Claro del semestre pasado fue de 2.554 porque tiene una participación en los datos móviles de mas de 50% mirando usuarios o ingresos”.

Adicionalmente, Fabian Hernandez presidente de Movistar, señala que es importante que los usuarios tengan mas opciones de elegir que el mercado no se quede con una sola opción, si Claro siguen en posición de dominancia los usuarios solo van a tener una opción.

“El mercado no reacciona de manera correcta si se bajan o se suben los precios, en este caso si se baja el precio debería aumentar la demanda si sube el precio debería disminuir, que esta pasando si sube los precios la demanda no se le disminuye porque ya tiene una posición de rey y el mercado no es sensible a estos cambios”.

Adicionalmente, los operadores respondieron a los señalamientos que hizo el presidente de Claro , Juan Carlos Archila, quien afirmó que estos dos operadores no tienen interés de invertir en Colombia a pesar de ser grandes multinacionales. Cataldo aseguró que a Tigo sí le interesa colombia.

“Respondo con datos y hechos en los últimos años hemos invertido el 20% de nuestros ingresos, que la inversión sea menor no quiere decir que no sea proporcional a la inversión que hace Claro”.

Adicionalmente Hernandez dijo que las afirmaciones de Claro no son justas porque desde que la empresa llegó ha colombia ha invertido mas de 14 billones de pesos en infraestructura en Colombia, duplicamos la capacidad de internet y de cable submarino en el país. “Telefonica es un caso de éxito producimos al año 5.5 billones de pesos, lo que pasa es que en el mercado hay espacio para todo pero necesitamos más reglas”.

