Ni enfermos, ni delincuentes, marihuaneros muy conscientes: Erika Téllez

Este jueves, se realizará una nueva versión de la Fumatón en Bogotá, donde los consumidores responsables saldrán a las calles a fumar y a protestar por la polémica actual que rodea el consumo de esta yerba.

Por eso el Colectivo “Sí a la dosis personal” visitó La W y Eduardo Vélez, Juan Leguizamo, Erika Téllez y Lena González hablaron con Vicky Dávila sobre sus impresiones respecto al manejo que le está dando el Gobierno colombiano al consumo de marihuana.

Eduardo Vélez explicó que harán diversos actos simbólicos, como por ejemplo, “pedir mañana que nos devuelvan las dosis que se nos decomisaron antes del fallo, porque es la consecuencia de haber violado un derecho ciudadano”

Por su parte, Lena González, aseguró que “creemos que se está dando un debate de doble moral en la ciudad. No estamos afectando a nadie y queremos mostrarle a la ciudadanía que estamos allí, que somos civilizados y en paz”.

Ante estas afirmaciones Erika Téllez, añadió que “el cigarrillo sí es legal y es más dañino que la marihuana, pero es del monopolio”.

Téllez además contó su caso, “yo tengo 4 hijos, sólo el mayor consume marihuana. Él vive fuera de la casa y ahí empezó a fumar. Mi hijo no consume cigarrillo ni alcohol, que para mí ya es suficiente. A él no lo juzgo por la marihuana”.

Añadió que sus otros hijos saben que consume, “no lo hago frente a ellos pero sí están informados de que lo hago” aseguró.

También hablaron de la estigmatización y aseguraron que esa no es la solución. “Estandarizar al consumidor diciendo que es peligroso no es correcto. En este momento exigimos un debate, no estamos pidiendo que nos dejen hacer lo que se nos dé la gana” aseguró Vélez.

“Si una persona se roba un carro, lo hace porque es ladrón, no porque ha metido algo. En las instituciones como la Policía o la Iglesia se habla de "manzanas podridas", pero aquí nos estigmatizan a todos” agregó Juan Leguízamon.

Adicional a eso, Téllez dijo que “por lo general la discriminación no viene de una persona culta que conoce del tema, sino de alguien que no tiene ni idea y solo quiere echarle la culpa a alguien”.

González dijo que ellos no están “haciendo apología al consumo. Es importante que se abra el debate respecto a la pedagogía de drogas. Somos un país productor y consumidor de muchas sustancias y no hay educación”.

Respecto a la prohibición, dijeron que no es el camino, el tema con la Policía es complicado porque en los últimos meses hubo una persecución hacia los consumidores, también se nos cobraba por no hacer comparendos. Todo lo que hemos propuesto es que no nos vamos a ir al parque a echarle el humo a los niños y las familias” dijo González.

“Que cada quien decida, pero informado. Y en una sociedad prohibicionista, jamás van a estar informados” adhirió Vélez.

De otro lado Leguizamon, resaltó que estas situaciones no se deben medir desde solo algunos ejemplos, porque así como hay personajes muy exitosos que consumen, también hay quienes terminaron en la indigencia por una adicción que comenzó con la marihuana. “No puedo decir que esto es bueno o es malo, es una decisión personal pero hay mucha gente que le ha aportado a la sociedad y es consumidora. El que uno fume no significa que se eche el costal al hombro” puntualizó.

“Evidentemente somos una minoría y no pretendemos ser mayoría. Nosotros esperamos que mañana no sea con amenaza, bolillo y las cámaras siguiendo a las personas” finalizó Vélez.