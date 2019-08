No creo, no he sostenido, ni sostendría que Samper es un violador sexual: Paloma Valencia El periodista aseguró que sus abogados estudiarán las declaraciones de la congresista.

Obviamente siempre está la ley, el humor es objetivo y empezar a decir que se puede o no hacer en el humor es un peligro, estos es una válvula de escape: Daniel Samper. Foto: Colprensa