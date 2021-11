“No he dicho que no pueda sesionar en el Congreso, solo pido que haya condiciones”

Durante la entrevista que se sostenía en La W entre los representante Gabriel Santos y Betty Zorro por el ausentismo que hubo el lunes en la plenaria de la Cámara de Representantes cuando se había hecho una citación a sesionar de manera presencial surgió una inquietud para la política.



La periodista María Kamila Correa le preguntó a la congresista por el partido Cambio Radical que si no era hipócrita de su parte no asistir al salón elíptico, porque, supuestamente, no están dadas las condiciones, pero sí pudo reunirse a hacer política en un evento de mujeres sin distanciamiento ni tapabocas, y la funcionaria le respondió.



“Nosotros cumplimos el aforo y en ese ejercicio no nos pueden negar el proselitismo porque estamos en campaña, estamos haciendo la tarea para volvernos a elegir y algunos que tenemos el contacto directo con la comunidad, tratamos al máximo de cumplir con las normas”, señaló.

Pese a esto, la periodista le insistió que en su reunión estuvo sin tapabocas que es lo mínimo para los protocolos de bioseguridad contra el covid-19 y que, así mismo, podía presentarse en el congreso, por lo que la representante señaló: “Yo no he dicho que no pueda sesionar en el congreso, lo que he dicho es que se revise el tema del aforo. Cuando estamos todos hay más de 200 personas y quienes estamos adentro, muchas veces no tenemos el aire para respirar. Nadie ha dicho que no estemos presente, lo único que le estamos diciendo a quien corresponda es que podamos garantizar que todos podamos estar ahí”.



Además, agregó que no le están haciendo el quite a la democracia, porque todos han aprobado los proyectos de ley que se necesitan y sentenció que no los pueden criticar por hacer campaña política.



“No nos pueden negar a nosotros, a quienes hacemos la democracia con la comunidad y en ese ejercicio debo reconocerlo, yo estaba sin tapabocas, pero en mi humildad debe estar mejorar las condiciones, pero no nos pueden acribillar de esa manera y decir que estamos cometiendo los errores por hacer uso de la democracia, que es estar con la comunidad”, enfatizó la representante.