“No nos dejemos llevar por la paranoia, Colombia no puede paralizarse”: Duque

Inmediatamente le dio instrucciones al Ministerio de Salud para que, en los próximos días, haga una ronda en todas las regiones del país para verificar que los planes de contención del Coronavirus estén aplicados.

Lea aquí: Primer caso de Coronavirus en Colombia se registra en Bogotá

También pidió que la información sobre nuevos casos esté centralizada en la cartera de salud para que sea confiable y veraz.

“Y le he dado también instrucciones muy precisas al equipo migratorio en los puestos de frontera terrestre del país. Todo esto para decir que debemos obrar con un sentido de precaución pero no podemos dejarnos llevar ni por el pánico ni por la paranoia. Vamos a actuar con rigor, todos en la sociedad, con la debida preparación y las debidas advertencias. Pero el país no se puede paralizar”, señaló.

El mandatario le pidió a los colombianos aplicar las medidas de higiene y no difundir información falsa.