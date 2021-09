"No pude reunirme con el expresidente Santos": Canciller y vicepresidenta Ramírez

La canciller Marta Lucía Ramírez se refirió a la cancelación de la Comisión de Relaciones Exteriores que fue convocada por el presidente Iván Duque para reunirse con los exmandatarios del país para tratar las pretensiones de Nicaragua sobre el mar colombiano.

Ramírez afirmó que la suspensión de este encuentro en el que se discutirían el diferendo limítrofe con Nicaragua y la situación democrática del país vecino, tuvo lugar por problemas de agenda que habían manifestado algunos expresidentes, entre esos, Juan Manuel Santos.

Lea aquí: No habrá reunión entre Gobierno y expresidentes por tema Nicaragua

“El presidente citó a la comisión para hoy, pero desafortunadamente algunas personas no tenían facilidad de asistir, entonces la aplazamos”, comentó.

Asimismo, aseguró que días antes de convocarse la Comisión, ella se había dado cita con algunos de los expresidentes, entre esos Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y César Gaviria.

“Yo visité a todos los que me dieron cita. Me dieron cita el expresidente Pastrana, Uribe, Gaviria, Samper, y todos les llevé su invitación; el único con el que no me pude reunir, que no me pudo atender, fue el expresidente Santos”, explicó.

Le puede interesar: Alfredo Rangel descartó el cierre de la Embajada de Colombia en Nicaragua

La canciller afirmó esta reunión convocada por presidente Duque tiene el interés de mantener enteradas del proceso de las audiencias que se van a llevar a cabo en La Haya a los exmandatarios.

Por otra parte, señaló que confiaba que en los mencionados líderes primaba el interés nacional del país en este tema, pese a sus diferencias ideológicas.