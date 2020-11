No se puede usar la justicia transicional para tapar errores del pasado: Miguel Ceballos

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, ratificó que los exparamilitares, como Salvatore Mancuso, tuvieron la oportunidad de contar la verdad sobre el conflicto armado y no lo hicieron.



Por eso cuestionó que ahora quieran acudir a la justicia transicional, después de años de mantenerse en silencio.



“El señor Mancuso tuvo 263 audiencias de versión libre mientras ha estado en Estados Unidos. Y ha tenido la oportunidad de decir la verdad donde tiene que decirla: el marco jurídico de Justicia y Paz”, dijo.



Incluso recordó que la llegada de los exparamilitares a la JEP ha sido negada por la propia justicia transicional, por lo que no ve alguna contradicción.



“No se puede tratar de utilizar una justicia transicional, que se hace en un contexto para avanzar en la paz, tratando de tapar errores del pasado, cuando no se ha dicho la verdad dentro del marco de los espacios creados para ello”, señaló.



Y a propósito de los cuatro años de la firma del acuerdo de paz, aseguró que se ha garantizado el funcionamiento de la JEP y que hay una voluntad clara del Gobierno para implementarlo.



“No hacemos política con la paz, hacemos una política de paz”, dijo