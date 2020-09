No solo era de burro, estaba podrida: los testimonios de quienes comieron carne del PAE

Tras las denuncias que se han hecho sobre la entrega de carne de burro y caballo a cientos de niños que hacen parte del PAE en Santander, en Sigue La W hablamos con madres de menores afectados y algunos exalumnos, quienes contaron lo que pasaba en los colegios.

Sandra Ávila, madre de uno de los menores, aseguró que después de que su hijo le comentara lo que estaba sucediendo con la alimentación, ella denunció y exigió una explicación al colegio, sin embargo, la institución señaló que todo era normal. "Los niños decían que no querían comer allá", relató la mujer.

Por su parte, Magda, quien en ese entonces era representante de los estudiantes en la Institución Educativa La Juventud en Bucaramanga, explicó que había un mal olor en el restaurante escolar, "las señoras compraban de su bolsillo para condimentar la carne". La joven insistió que la carne era dura, tanto que “los cuchillos no podían cortarla, nadie daba razón del por qué pasaba eso".

"Nadie merece eso", apuntó ante las revelaciones que han salido a la luz sobre este hecho.

Por otro lado, Yuri Patiño y Víctor Cabrera, padres de dos menores que también consumieron la carne de burro, explicaron que sus hijos no querían comer más allá. Yuri aseguró que su hijo se enfermó: "fui y pregunté que qué les estaban dando, no me dejaban probar la comida y mi hijo me decía que la comida era mala".

Mientras tanto, la interventora del PAE en Santander se sostiene en que no hallaron pruebas de carne de estos animales en los comedores de centros educativos de Bucaramanga, pero los testimonios de padres y exalumnos contrasta con esas declaraciones dadas la semana pasada en Sigue La W.