Operador había denunciado irregularidades en licitación del SENA

Este fin de semana la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 13 años a la exdirectora del SENA–, Piedad Jiménez Montoya, por adjudicar de forma irregular un contrato de más de medio billón de pesos para la prestación, integración e interoperatividad de servicios de servicios de tecnología en la entidad.

Según la procuraduría Jimenez debió adjudicar el proceso de selección alejada de criterios subjetivos, sin embargo, aceptó la recomendación de adjudicar el contrato sin tomar en consideración que en la fórmula establecida para la evaluación económica se incluyeron ofertas de proponentes rechazados.

“La decisión fue oscura y afectó sustancialmente el principio de transparencia puesto que si bien las reglas eran claras y concretas en cuanto a los requisitos habilitantes, causales de rechazo y factores de ponderación, las razones que sustentaron la decisión final, inclusión de las ofertas económicas de los proponentes rechazados para operar una fórmula aritmética o estadística, no se ajustaron a la normatividad expresamente establecida en el pliego de condiciones”.

Denuncia proponente

W Radio conoció la denuncia que en su momento puso uno de los participantes en esta millonaria licitación que es una reconocida compañía de comunicaciones. Dentro de las quejas esta empresa envió una fotografía al palacio de Nariño que fue recibida por María Lorena Gutierrez. Esta foto según la denuncia sería de diciembre de 2014, fecha en la que se adjudicó el contrato.

En la imagen aparece el señor Alfonso Prada con el presidente de Telefonica Colombia en el Club el Nogal. recordemos que fue telefónica Colombia la que se quedó con esta licitación de medio billón de pesos que hoy es fuertemente cuestionada por la Procuraduría.

La denuncia cita : "como si no fuera suficiente lo anterior, llama la atención que la entidad no haya respondido la carta dirigida por la Secretaría de transparencia de la Presidencia de la República al Doctor Alfonso Prada, Director General del SENA, en la que se le cuestiona si tuvo en cuenta para la evaluación de la propuesta económica del proceso en referencia las propuestas de los proponentes no habilitados".

"Por lealtad procesal debo mencionar que existen 2 cartas dirigidas a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, mediante las cuales se anexa foto del Director del Sena Alfonso Prada con el Presidente de una de las empresas del grupo ganador en el bar de un conocido club de Bogotá.

De acuerdo con lo antes referenciado, la violación y no aplicación de estos principios conlleva a que se transgreda de la misma forma los principios de igualdad e imparcialidad de la función administrativa, pues de acuerdo al artículo 209 de la Constitución Política, “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)” .