Para que un presidente se reúna siempre hay reuniones preparatorias: Alicia Arango a minga

La ministra Alicia Arango aseguró en diálogo con La W que al Gobierno le preocupa que, a pesar de que ha cumplido sus compromisos, la minga indígena ponga como condición una reunión con el presidente Iván Duque.

“Esto no se trata de que nos condicionemos unos a otros, aquí de lo que se trata es de resolver los problemas de fondo y no de formar peleas”, señaló.

Y agregó que “para que un presidente se reúna siempre hay reuniones preparatorias, que no han sido aceptadas por las comunidades indígenas”.

“Los temas que ellos han puesto son absolutamente importantes pero generales: paz, vida, territorio y democracia, hay que enfocarlos porque el presidente no se puede someter a unos ultimátums”, dijo.

También se refirió al nuevo desencuentro con la alcaldesa Claudia López a quien señaló, en días pasados, de hacer campaña política por sus ataques contra el Gobierno.

“Este tema no es para echar pullas o ponerse uno contra el otro. Este tema amerita la atención seria de los gobierno locales, como del Gobierno de Bogotá y el Nacional. Este tema no es para sentarse a hablar y a echar cosas sin ningún sentido. La alcaldesa no reconoce la labor que hemos hecho”, aseguró.