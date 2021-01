Polémica por días de descanso de alcaldes en segundo pico de la pandemia

En los últimos días se ha generado polémica en las redes sociales por los días de descanso que se tomó la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, en el segundo pico de la pandemia.

Óscar Campo, exgobernador del Cauca y elegido el Mejor Gobernante Colombia Líder 2016-2019, habló en Sigue La W sobre esta situación y explicó que “la contingencia que ha dejado la alcaldesa le permite a las entidades funcionar sin ninguna adversidad”, pero la polémica ha surgido debido a los distintos mensajes que en el pasado López envió contras las personas que se iban de viaje en los festivos.

“En términos de eficiencia, toda persona debe descansar para trabajar mejor […] Todo aquel que tenga un trabajo de alto desgaste necesita unos días para descansa”, destacó Campo.

La exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro también habló sobre la polémica y dijo que seguramente cuando la alcaldesa tomó la decisión de salir de vacaciones no estaba tan grave la crisis. Sin embargo, destacó que ella debería volver ya que “la gente entiende que en estos momentos quien debe estar al frente es a quien se eligió”.

“En el momento que estamos viviendo, yo suspendería mis vacaciones y me vendría como todo comandante de barco a coger el timón”, agregó la actual directora del Partido de la U.

El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, defendió a la alcaldesa y aseguró que, como cualquier empresario, si tomó la decisión de irse fue porque dejó un equipo preparado para manejar la contingencia. “Todo el mundo tiene derecho al descanso, la contingencia que ha dejado la alcaldesa le permite a las entidades funcionar sin ninguna adversidad”, destacó.

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, criticó la decisión del actual mandatario Juan Carlos Cárdenas de tomarse unos días, “me parece que no es oportuno, no es que no merezca las vacaciones, pero no era conveniente”.

Además, dijo que la responsabilidad de frenar el avance de la pandemia es de los ciudadanos más que de los mandatarios. “El 90% de la propagación del virus es indisciplina social, lo que pasa es que no queremos asumir la responsabilidad que tenemos”.