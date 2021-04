Presuntos fallecidos vacunados se duplicaron en abril: Contraloría

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República, encontró 44 personas que fueron vacunadas y aparecen como presuntos fallecidos en el cruce de base de datos de la Registraduría Nacional y el Registro Único de Afiliados (RUAF).

Esta cifra se duplicó con respecto a la primera alerta difundida por la DIARI la primera semana de abril, cuando el número de presuntos fallecidos vacunados fue de 20.



El fenómeno de la doble vacunación se triplicó con respecto a la primera alerta publicada. Pasó de 59 personas, que fueron vacunadas dos o tres veces en menos de 10 días, a 192.

Además, indicó el ente de control, se vacunaron 1.388 personas que no hacen parte de los grupos poblacionales incluidos en las etapas 1 y 2 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo con el Decreto 109 de 2021. El Valle del Cauca es el departamento que presenta más personas vacunadas no priorizadas (529).



"Las alertas por personas vacunadas en corredor fronterizo que no residen allí, sino en departamentos diferentes, se incrementó de 427 a 1.249 personas", destacó la Contraloría.

Asimismo, el ente de control hizo un llamado al Ministerio de Salud para que la plataforma Paiweb sea actualizada constantemente, "proceso que es de vital importancia para la completa vigilancia en tiempo real que se realiza al Plan Nacional de Vacunación".