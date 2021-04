“Propuesta del Minhacienda es dañina y agresiva”: Álvaro Uribe sobre reforma tributaria

En diálogo con La W, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a las declaraciones del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en las que dijo no recordar una conversación en la que el expresidente implorara no presentar algunos de los puntos en la Reforma Tributaria y señaló que esa súplica llegó hasta los oídos del presidente Iván Duque.

"Así se hable mucho y se oiga mucho, si no se escucha no hay memoria", aseguró el exsenador y jefe natural del Centro Democrático.

Así mismo, el exmandatario reiteró su propuesta de llegar a un acuerdo político con las distintas fuerzas en el Congreso para adelantar una reforma distinta, que se vea reflejada en la ponencia para primer debate.

"No hay que insistir en discutir los 170 artículos, hay que facilitar un consenso con un texto de pocos artículos, simples y claros", aseguró.

Cabe recordar que el expresidente hizo un nuevo llamado de atención al Gobierno por el manejo de la discusión de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso.

"Por favor equipo Ministerio de Hda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia", trinó en su cuenta de Twitter.

El expresidente además insistió en la necesidad de hacer un acuerdo político para tramitar una reforma, corrigiendo los puntos que han rechazado todos los sectores políticos en el Legislativo.

"Súplica angustiosa: Que Gbno, partidos y ponentes acuerden un texto simple, corto, no agresivo, lo presenten como ponencia, lo aprueben. Se necesitan recursos para atender la crisis social. Se necesitan virajes para atender la democracia", añadió.