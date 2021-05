Protestas: Habla padre de joven que recibió un disparo por parte de un policía

Marcelo Agredo, de 17 años, recibió un impacto de bala propinado por un policía que se bajó de su motocicleta y le disparó en la cabeza, después de que este recibió una patada por parte del joven en medio de las manifestaciones en “puerto resistencia”, en el oriente de Cali.

Armando Agredo, padre de Marcelo, manifestó en Sigue La W que “lo único que digo es que se haga justicia porque estos hechos que pasaron con mi hijo no debieron suceder. No se debe quitar la vida de una persona que es indefensa, y una patada no es para matar a un ser humano”.

Sobre cómo fueron los hechos, contó que “le dije a mi hijo que no fuera, pero él manifestó que tocaba ir. Luego Marcelo me llama que lo habían herido”.

“Me fui al hospital y a la hora me dijeron que había fallecido. Cuando me cuentan lo sucedido, entonces entro a entender que mi hijo atacó al policía, pero cómo acaban con la vida de alguien que no tenía cómo defenderse”, indicó.