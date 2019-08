¿Qué se puede hacer para mitigar los efectos del cambio climático?

La directora ejecutiva del Fondo Acción, Natalia Arango habló sobre el panorama que tiene Colombia luego de que se sucediera la tragedia ambiental que se vive en la Amazonia brasileña.

Natalia Arango afirmó que Colombia tiene situaciones similares a las de Brasil y que pese a que no sea a tan grande escala, si no se corrigen las tendencias “nuestra Amazonia es muy pequeña, entonces cada incendio que sucede es muy serio, tenemos focos de deforestación como en el Guaviare, en el Caquetá, además hay que tener en cuenta que las quemas y las deforestaciones están aumentando a gran escala”.

“Hay pérdidas que son irreparables, debemos evitar que esto suceda”, aseveró.

Además dijo que hay demasiadas cosas por hacer, pues una vez que suceden incendios en ecosistemas tan frágiles donde los suelos son muy pobres, es difícil recuperar lo que allí había, “hay pérdidas que son irreparables”.

Por otra parte, Arango invitó a las personas que tienen fincas a que siembren árboles que produzcan semillas y que cuando ocurra un incendio forestal no dejen ingresar ganado al lugar, pues eso impide que el suelo se recupere de la manera correcta, además dijo que aquellos que viven en grandes ciudades como Bogotá puede aportar a mitigar los efectos del cambio climático desconectando los cargadores de los enchufes cuando no los estén utilizando y de igual forma dijo que las personas deben apagar los televisores y computadores cuando no estén en uso.

“El problema de la deforestación y la quema de bosques en este momento nos toca a todos. Para tratar de mitigar los efectos del cambio climático todos podemos hacer algo”, puntualizó.