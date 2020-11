Ráfagas asesinas del narcotráfico le arrebataron la existencia a Álvaro Gómez: Duque

Durante la Convención Nacional del Partido Conservador, el presidente Iván Duque le hizo un reconocimiento al líder político, Álvaro Gómez Hurtado, y sugirió que el narcotráfico estuvo detrás de su asesinato.



“Tengo el pesar de haber visto cómo las ráfagas asesinas del contubernio del narcotráfico le arrebataron la existencia”, dijo.



En su intervención, el jefe de Estado ratificó sus críticas hacia la justicia transicional y aclaró que no las hace “con ánimos pendencieros”, ni con el propósito de buscar quebrantos institucionales.

Igualmente aseguró que las víctimas necesitan una verdadera justicia con sanciones ejemplarizantes para los victimarios.



“Da tristeza que las víctimas se vean revictimizadas porque sus verdugos no entregan los bienes, no reparan y no tienen sanciones ejemplarizantes porque quieren apelar a la burla”, señaló.



El mandatario hizo un balance de su gestión y destacó que, con el apoyo de la bancada conservadora, “han marcado hitos históricos” por lo que la motivó a seguir aportándole al país.

“Espero que mi sucesor o sucesora tenga la voluntad, siempre, de hacer del diálogo ciudadano uno de los factores más importantes para trascender”, concluyó.